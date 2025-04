Chefe da Red Bull elogia Verstappen após vitória em Suzuka

Por Nick Mulvenney

SUZUKA, Japão (Reuters) - Max Verstappen venceu neste domingo o Grande Prêmio do Japão largando da pole pelo quarto ano consecutivo, e o diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, considerou que a 64ª vitória do holandês foi uma das melhores do piloto.

A McLaren ditou o ritmo nesta temporada, já que Verstappen teve dificuldades com o RB21, mas o tetracampeão mundial conseguiu tirar cada centímetro de desempenho do carro nos treinos de sábado, antes de levá-lo à vitória no domingo.