Chuvas aumentam desafio de resgate em Mianmar; mortos sobem para 3.471

"Famílias dormindo do lado de fora das ruínas de suas casas enquanto corpos de entes queridos são retirados dos escombros. Medo real de mais terremotos", disse o chefe de ajuda da ONU, Tom Fletcher, na rede social X.

"Precisamos levar tendas e esperança aos sobreviventes enquanto eles reconstroem suas vidas destruídas", disse ele, acrescentando que uma ação forte e coordenada é a chave para salvar o maior número possível de vidas.

Os países vizinhos de Mianmar, como China, Índia e as nações do Sudeste Asiático, estão entre os que enviaram suprimentos de socorro e equipes de resgate na semana passada para ajudar no esforço de recuperação das áreas atingidas pelo terremoto, que abrigam cerca de 28 milhões de pessoas.

Os EUA, que até a posse de Donald Trump eram os maiores doadores humanitários do mundo, prometeram pelo menos US$ 9 milhões a Mianmar para apoiar as comunidades afetadas pelo terremoto. Mas funcionários atuais e antigos dos EUA dizem que o desmantelamento do programa de ajuda externa dos EUA por Trump tem afetado a resposta ao desastre em Mianmar.

Marcia Wong, ex-funcionária sênior da agência norte-americana de apoio para desenvolvimento USAID, disse à Reuters que três funcionários que haviam viajado para Mianmar após o terremoto foram informados de que estavam sendo demitidos pelo governo Trump.

"Essa equipe está trabalhando incrivelmente duro, concentrada em levar ajuda humanitária aos necessitados. Receber a notícia de sua demissão iminente - como isso pode não ser desmoralizante?", disse Wong.