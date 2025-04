Dois parlamentares britânicos detidos por Israel voltam para casa

Em novembro, Mohamed perguntou ao governo do Reino Unido se ele iria rever seu relacionamento com Israel à luz das "atrocidades que estão ocorrendo em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano".

Yang disse ao Parlamento que era importante que o Reino Unido prosseguisse com as sanções contra os funcionários do governo israelense.

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que a detenção dos parlamentares Mohamed e Yang não era uma forma de tratar parlamentares.

Israel já impediu anteriormente a entrada de membros do Parlamento Europeu e do Congresso dos EUA no país.

Em outubro, o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que estava impedindo o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, de entrar no país porque ele não havia condenado "inequivocamente" um ataque com mísseis do Irã contra Israel.

(Por Rishabh Jaiswal)