Laços entre França e Argélia "voltam ao normal", diz França após conversações

Por John Irish

ARGEL (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da França disse neste domingo que os laços do país com a Argélia voltaram ao normal, depois de conversar por duas horas e meia com o presidente da Argélia, após meses de disputas que prejudicaram os interesses econômicos e de segurança de Paris em sua ex-colônia.

Os laços entre Paris e Argel são complicados há décadas, mas pioraram em julho passado, quando Macron irritou a Argélia ao reconhecer um plano de autonomia para a região do Saara Ocidental sob a soberania do Marrocos.