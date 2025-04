Le Pen evoca espírito de Martin Luther King Jr. em manifestação em Paris

LE PEN AINDA À FRENTE

A decisão do tribunal foi um duro golpe para Le Pen, 56 anos. A chefe do Reunião Nacional é uma das figuras mais proeminentes da extrema direita europeia e está na frente nas pesquisas para as eleições de 2027 na França.

Le Pen recorreu da decisão do tribunal e prometeu neste domingo usar todas as ferramentas e meios legais para poder concorrer em 2027. O tribunal disse que emitirá uma decisão sobre o recurso no verão de 2026.

Uma pesquisa de opinião realizada pela Elabe no sábado mostrou que Le Pen ainda é favorita para vencer o primeiro turno da votação presidencial, com apoio entre 32% e 36%, à frente do ex-primeiro-ministro Edouard Philippe, que tem entre 20,5% e 24% das intenções de voto.

No entanto, os ataques de Le Pen e seus aliados sobre a "tirania dos juízes" não ganharam força, mesmo entre alguns de seus apoiadores, principalmente depois que o juiz principal em seu caso foi colocado sob proteção policial após ameaças de morte.

A maioria dos franceses não vê nenhum problema com a decisão do tribunal.