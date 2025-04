Mais de 50 nações querem negociações com EUA após tarifas, dizem autoridades de Trump

As bolsas de valores dos EUA caíram cerca de 10% nos dois dias desde que Trump anunciou o novo regime tarifário global que foi mais agressivo do que analistas e investidores previam.

Analistas e grandes investidores culparam a queda do mercado de ações pelo impulso tarifário de Trump, que a maioria dos economistas e o chefe do Federal Reserve dos EUA acreditam que pode estimular a inflação e prejudicar o crescimento econômico do país. Os economistas do JPMorgan agora estimam que as tarifas resultarão em uma queda de 0,3% no produto interno bruto dos EUA em 2025, em comparação com uma estimativa anterior de crescimento de 1,3%, e que a taxa de desemprego subirá de 4,2% para 5,3%.

Em uma publicação em sua rede social Truth Social na sexta-feira, Trump compartilhou um vídeo que sugere que suas tarifas têm o objetivo de derrubar o mercado de ações propositalmente em uma tentativa de forçar a redução das taxas de juros.

A publicação alimentou o debate global sobre se as tarifas de Trump faziam parte de um novo regime tarifário permanente ou se eram simplesmente uma tática de negociação que poderia levar à redução das tarifas por meio de concessões de outros países.

O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, sugeriu no programa "Face the Nation" da CBS News que poderia ser a última opção, dizendo que as tarifas permaneceriam em vigor "por dias e semanas". Ele disse que as tarifas recíprocas seriam lançadas conforme planejado em 9 de abril.

O processo usado para determinar as tarifas foi examinado na semana passada, depois que foi descoberto que elas foram aplicadas inclusive sobre ilhas desabitadas da Antártida, povoadas por pinguins. Outros lugares minúsculos e remotos também foram alvo do tarifaço de Trump.