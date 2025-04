Papa Francisco faz 1ª aparição no Vaticano depois de internação hospitalar

O papa, em uma ação não anunciada anteriormente, foi à praça pouco antes do meio-dia, no final da celebração de uma missa para o ano do Jubileu da Igreja Católica.

Ao chegar em frente ao altar principal para o serviço sob o Sol forte, Francisco acenou para a multidão antes de falar brevemente.

"Feliz domingo para todos", disse o papa, falando com uma voz frágil enquanto recebia oxigênio por meio de uma pequena mangueira sob o nariz. "Muito obrigado."

O papa sorriu amplamente ao cumprimentar a multidão. Sua voz, embora fraca, parecia mais forte do que durante a aparição de 23 de março, quando ele teve dificuldades para falar.

Francisco geralmente faz uma oração semanal ao meio-dia na Praça de São Pedro, aos domingos. Mas ele não tem conseguido fazer isso desde 9 de fevereiro, antes de ir para o hospital.

O papa foi internado em 14 de fevereiro por causa de uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla, uma condição especialmente grave para ele, pois teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.