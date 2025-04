Segunda criança morre de sarampo nos EUA, diz imprensa norte-americana

(Reuters) - Uma segunda criança com sarampo morreu no Estado norte-americano do Texas, informaram veículos de imprensa neste domingo. A morte da criança ocorreu em um momento em que centenas de casos da doença infecciosa foram registrados nas últimas semanas, o que levou o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que afirma se contrário a vacinas, a visitar o Estado

A última vítima, uma menina de 8 anos, morreu de "insuficiência pulmonar por sarampo" em um hospital em Lubbock, Texas, tornando-se a segunda morte confirmada por sarampo nos EUA na última década, informou o New York Times, citando registros de órgãos de saúde.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a morte da criança ou sobre a viagem de Kennedy. As autoridades locais de saúde no Texas não se manifestaram.