Taiwan busca tarifas zero com EUA e promete mais investimentos

Em uma mensagem de vídeo divulgada por seu gabinete após uma reunião com executivos de empresas de pequeno e médio portes, Lai disse que, dada a dependência de Taiwan em relação ao comércio, a economia inevitavelmente teria dificuldades para lidar com as tarifas dos EUA, mas afirmou que acha que o impacto pode ser minimizado.

"As negociações tarifárias podem começar com 'tarifas zero' entre Taiwan e os Estados Unidos, com referência ao acordo de livre comércio entre os EUA, Canadá e México", disse Lai.

Taiwan não planeja adotar retaliação tarifária e não haverá mudança nos compromissos de investimento das empresas taiuanesas com os EUA, desde que sejam do interesse de Taiwan, acrescentou ele em comentários fornecidos por seu gabinete.

A TSMC, a maior fabricante de chips contratada do mundo, anunciou no mês passado um investimento adicional de US$100 bilhões nos EUA.

"No futuro, além do aumento do investimento da TSMC, outros setores, como o de eletrônicos, informações e comunicações, petroquímicos e gás natural, poderão aumentar o investimento nos EUA e aprofundar a cooperação industrial entre Taiwan e EUA", disse Lai.

O gabinete de Taiwan está considerando quais compras agrícolas, industriais e de energia em larga escala devem ser feitas dos EUA, enquanto o ministério da Defesa já apresentou planos de compra de armas, acrescentou. "Todas as compras serão ativamente buscadas", disse Lai.