Agências da ONU pedem renovação urgente de cessar-fogo em Gaza enquanto número de mortos sobe

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Os chefes de seis agências da ONU pediram nesta segunda-feira uma renovação urgente do cessar-fogo em Gaza, alertando para a fome e escassez de ajuda e desde que Israel retomou seu ataque no enclave.

Nenhum novo suprimento humanitário entrou no enclave palestino desde que Israel bloqueou a entrada de caminhões de ajuda no dia 2 de março, quando as negociações sobre o próximo estágio de uma trégua, agora quebrada, foram paralisadas. Israel retomou seu ataque em 18 de março.