Astrônomos identificam duas anãs brancas condenadas a morrer em uma detonação quádrupla

As anãs brancas estão entre os corpos celestes mais compactos. Estrelas com até oito vezes a massa do nosso Sol parecem destinadas a acabar dessa forma: queimando todo o hidrogênio que usam como combustível. A gravidade, então, faz com que entrem em colapso e explodam suas camadas externas em um estágio de "gigante vermelha", deixando para trás um núcleo compacto com aproximadamente o diâmetro da Terra -- a anã branca.

"As anãs brancas são os remanescentes estelares da grande maioria das estrelas e, de tempos em tempos, encontramos sistemas em que duas anãs brancas orbitam uma em torno da outra", disse James Munday, pesquisador PhD da Universidade de Warwick, na Inglaterra, e principal autor do estudo publicado na revista Nature Astronomy.

Os pesquisadores usaram dados de quatro telescópios terrestres para estudar esse sistema binário. Uma das anãs brancas tem uma massa de cerca de 83% da massa do nosso Sol e a outra tem cerca de 72%. Nenhum outro binário de anãs brancas conhecido tem uma massa combinada maior, disse Munday.

"Ambas são quase tão grandes quanto a Terra. Uma tem um diâmetro cerca de 20% maior e a outra cerca de 50% maior. Isso nos dá uma ideia de quão densas elas são. É o Sol comprimido no tamanho da Terra. Suas massas, quando eram estrelas normais, eram provavelmente cerca de três a quatro vezes a massa do Sol", disse a astrofísica da Universidade de Warwick e coautora do estudo, Ingrid Pelisoli.

São conhecidas algumas centenas de sistemas binários compostos por duas estrelas anãs brancas. Essas duas orbitam mais próximas uma da outra do que qualquer outra. Elas estão cerca de 25 vezes mais próximas uma da outra do que o planeta mais interno do nosso sistema solar, Mercúrio, está do Sol, completando uma órbita a cada aproximadamente 14 horas.

Como a distância entre elas diminui gradualmente à medida que o sistema binário perde energia, o fato de serem tão maciças e tão próximas garante sua morte em uma grande escala de tempo.