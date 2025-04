Departamento de Saúde dos EUA fará nova recomendação sobre flúor

"O HHS está convocando novamente a Força-Tarefa de Serviços Preventivos Comunitários para estudar e fazer uma nova recomendação sobre o flúor", disse um porta-voz do HHS.

A declaração ocorreu após uma reportagem da Associated Press citando o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., dizendo em um evento em Salt Lake City, Utah, que ele planeja dizer aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para pararem de recomendar flúor na água potável.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA também analisará novas informações científicas sobre os potenciais riscos à saúde do flúor na água potável em coordenação com o HHS, um passo inicial para decidir sobre os padrões para sua inclusão, disse o administrador Lee Zeldin no mesmo evento, de acordo com uma declaração da EPA.

Utah se tornou o primeiro estado dos EUA a proibir o uso de flúor em sistemas públicos de água depois que o governador Spencer Cox assinou uma legislação nesse sentido no mês passado.

A Associação Odontológica Americana se opôs à lei de Utah e manteve o apoio à fluoretação da água comunitária para ajudar a prevenir a cárie dentária.

O Serviço de Saúde Pública dos EUA recomenda que os níveis de flúor na água potável permaneçam abaixo de 0,7 miligrama por litro.