EXCLUSIVO-Milícias apoiadas pelo Irã no Iraque estão dispostas a se desarmar para evitar ira de Trump

As milícias fazem parte da Resistência Islâmica no Iraque, um grupo guarda-chuva de cerca de 10 facções armadas xiitas de linha-dura que comandam coletivamente cerca de 50.000 combatentes e arsenais que incluem mísseis de longo alcance e armas antiaéreas, de acordo com duas autoridades de segurança que monitoram as atividades das milícias.

O grupo da Resistência, um pilar fundamental da rede de forças regionais do Irã, reivindicou a responsabilidade por dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel e as forças dos EUA no Iraque e na Síria desde o início da guerra de Gaza, há cerca de 18 meses.

Farhad Alaaeldin, conselheiro de Sudani para assuntos externos, afirmou à Reuters em resposta a perguntas sobre as negociações de desarmamento que o primeiro-ministro estava comprometido em garantir que todas as armas no Iraque estivessem sob controle do Estado por meio de um "diálogo construtivo com vários atores nacionais".

As duas autoridades de segurança iraquianas disseram que Sudani estava pressionando pelo desarmamento de todas as milícias da Resistência Islâmica no Iraque, que declaram sua lealdade ao IRGC ou à Força Quds do Irã, e não a Bagdá.

Alguns grupos já esvaziaram em grande parte seus quartéis-generais e reduziram suas presenças nas principais cidades, incluindo Mossul e Anbar, desde meados de janeiro, por medo de serem atingidos por ataques aéreos, de acordo com autoridades e comandantes.

Muitos comandantes também intensificaram suas medidas de segurança nesse período, trocando seus telefones celulares, veículos e residências com mais frequência, segundo eles.