Farmacêutica Novo Nordisk vai investir R$6,4 bi para elevar capacidade no Brasil

No final de março, executivos da farmacêutica brasileira Hypera afirmaram que a companhia planeja lançar no Brasil um medicamento baseado no princípio do Ozempic assim que a patente do medicamento cair em março do ano que vem no país.

Costa afirmou que a Novo Nordisk não vê a expiração da patente no Brasil no próximo ano e em outros países no futuro com preocupação, explicando que se trata de um processo normal da indústria farmacêutica.

"A mensagem importante é que nós nos consideramos uma empresa pioneira focada em inovação, então, tendo essa possibilidade, sendo uma empresa pioneira e inovadora, estar no mercado com esse produto antes é muito importante para gente", afirmou. "Não vemos isso como uma preocupação."

No caso específico no Brasil, ele reforçou que a fábrica é uma das mais estratégicas da empresa no mundo, atende ao mercado brasileiro, mas também ao mercado internacional, e "essa direção estratégica se mantém com essa expansão."

"A decisão de fazer o investimento não está relacionada com a patente em si, porque fazemos parte de uma rede global de fabricação... Uma vez que está aumentando a demanda de produtos da Novo no mundo inteiro, temos a necessidade de aumentar a capacidade produtiva nessa rede global", reforçou.

O executivo também minimizou potenciais efeitos da guerra comercial global desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou que a Novo Nordisk tem uma fábrica muito grande nos EUA, que também está sendo expandida, enquanto aquele país não faz parte do destino dos produtos fabricados no Brasil.