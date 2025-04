Indicado de Trump para a Nasa apoia programa lunar em conversas com parlamentares, dizem fontes

Por Joey Roulette

(Reuters) - O escolhido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para comandar a Nasa garantiu aos parlamentares que o retorno dos astronautas à Lua deve continuar sendo a principal estratégia da agência, afastando as preocupações de que a agenda espacial de Trump se concentre em viagens a Marte, disseram três pessoas familiarizadas com as discussões.

Desde que assumiu o cargo, Trump tem se concentrado no envio de missões a Marte, com pouca ou nenhuma menção à Lua em seus comentários públicos, despertando o temor entre empreiteiros espaciais e aliados dos EUA de que o presidente e seu futuro administrador da Nasa poderiam acabar com anos de trabalho e investimentos na direção de um programa de astronautas lunares com várias missões.