Israel diz que morte de 15 trabalhadores humanitários em Gaza foi causada por "sensação de ameaça"

CAIRO (Reuters) - As Forças Armadas israelenses disseram nesta segunda-feira que uma investigação inicial sobre a morte de 15 trabalhadores de emergência no sul de Gaza no mês passado mostrou que o incidente ocorreu "devido a uma sensação de ameaça".

O governo israelense afirmou ter identificado seis militantes do Hamas que estavam nas proximidades durante o incidente na cidade de Rafah.

Em uma nota, os militares disseram que estavam conduzindo uma investigação mais aprofundada, mas a "investigação preliminar indicou que as tropas abriram fogo devido a uma ameaça percebida após um encontro anterior na área", e que seis dos indivíduos mortos "foram identificados como militantes do Hamas".