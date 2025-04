Jornalista palestino é morto em ataque israelense, dizem médicos

A Reuters conseguiu verificar o vídeo com base na posição, no layout e no design dos edifícios e tendas próximos. A data pôde ser verificada por relatos da mídia e vídeos de corroboração.

Outras imagens postadas nas redes sociais, mas não verificadas pela Reuters, pareciam mostrar que a barraca foi queimada até o chão, juntamente com os móveis e equipamentos que estavam dentro dela.

Imagens que parecem mostrar um jornalista em chamas e outra pessoa tentando resgatá-lo foram amplamente compartilhadas.

As autoridades israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Um segundo palestino também foi morto no ataque, segundo os médicos de Gaza.

Mais tarde, dezenas de jornalistas e parentes participaram do funeral do jornalista morto, Helmy al-Faqawi. Colegas carregaram seu corpo envolto em branco em uma maca médica com seu colete à prova de balas azul colocado por cima.