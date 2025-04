Rei Charles e rainha Camilla chegam à Itália para visita de Estado

ROMA (Reuters) - O Rei Charles e sua esposa, a Rainha Camilla, chegaram à Itália nesta segunda-feira para uma visita de Estado de quatro dias, durante a qual o monarca britânico discursará no Parlamento italiano em Roma.

É a 17ª visita oficial de Charles à Itália e sua primeira viagem ao exterior neste ano, enquanto continua a se submeter ao tratamento contra o câncer.

Ela coincide com o 20º aniversário de casamento de Charles e Camilla, que formalizaram a união em 9 de abril de 2005. Seu casamento ocorreu no dia seguinte ao funeral do Papa João Paulo 2º, ao qual Charles compareceu como herdeiro do trono.