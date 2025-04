Rússia se diz disposta a fazer tudo que puder para ajudar a superar tensão nuclear entre EUA e Irã

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na segunda-feira que a Rússia está pronta para fazer tudo o que puder para ajudar a resolver as tensões entre os Estados Unidos e o Irã em torno do programa nuclear de Teerã, enquanto Washington exige que o Irã faça um acordo nuclear ou será bombardeado.

Moscou tem se oferecido repetidamente para mediar entre os dois lados, depois que os avisos de ação militar contra o Irã feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, abalaram os nervos em toda a região.

"Estamos em constantes consultas com nossos parceiros iranianos, inclusive sobre o tema do acordo nuclear", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.