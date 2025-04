Soldados israelenses descrevem limpeza da "zona de morte" ao redor de Gaza

Israel afirma que a zona tampão que circunda Gaza é necessária para evitar a repetição do ataque de 7 de outubro de 2023 por milhares de combatentes e homens armados liderados pelo Hamas que atravessaram a zona tampão anterior de 300 metros para atacar uma série de comunidades israelenses ao redor da Faixa de Gaza. O ataque, que matou 1.200 pessoas e fez 251 reféns, foi um dos piores desastres de segurança da história de Israel.

"A linha de fronteira é uma zona de morte, uma área mais baixa, uma planície", diz o relatório, citando um capitão do Corpo Blindado. "Nós temos uma visão dominante dela, e eles também têm."

As Forças Armadas israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre o relatório.

Os depoimentos vieram de soldados que estavam servindo em Gaza no final de 2023, logo depois que as tropas israelenses entraram no enclave, até o início de 2024. O relatório não abrangeu as operações mais recentes para ampliar consideravelmente o terreno mantido pelos militares.

Na expansão inicial da zona, os soldados disseram que as tropas que usaram escavadeiras, juntamente com milhares de minas e explosivos, destruíram cerca de 3.500 edifícios, bem como áreas agrícolas e industriais que poderiam ser vitais na reconstrução pós-guerra. Cerca de 35% das terras agrícolas de Gaza, grande parte das quais fica nos limites do território, foram destruídas, de acordo com um relatório separado do grupo de direitos israelenses Gisha.

"Essencialmente, tudo é destruído, tudo", disse um soldado da reserva que serve no Corpo Blindado, segundo o relatório. "Cada prédio e cada estrutura". Outro soldado afirmou que a área parecia "como Hiroshima".