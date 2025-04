Suprema Corte dos EUA bloqueia temporariamente ordem de retorno de migrante deportado para El Salvador por engano

(Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente nesta segunda-feira a ordem de uma juíza que exigia que o governo do presidente Donald Trump retornasse até o final do dia um salvadorenho que o governo reconheceu ter sido deportado por engano para El Salvador.

O presidente da Suprema Corte, John Roberts, agindo em nome do tribunal, suspendeu a ordem da juíza distrital federal Paula Xinis, para que o governo retorne Kilmar Ábrego García até o final desta segunda-feira, em resposta a uma ação movida pelo homem e sua família que questiona a legalidade de sua deportação.

A ação da Suprema Corte, chamada de suspensão administrativa, dá aos nove juízes tempo adicional para considerar o pedido mais formal do governo para bloquear a ordem da juíza enquanto o litígio no caso continua. Mais cedo nesta segunda-feira, o 4º Tribunal Federal de Apelações, com sede em Richmond, Virgínia, negou o pedido do governo para congelar a ordem da juíza.