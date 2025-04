Tribunal Superior da Carolina do Norte suspende ordem para que 60 mil eleitores comprovem sua elegibilidade

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - A Suprema Corte da Carolina do Norte suspendeu, nesta segunda-feira, a decisão de um tribunal de apelação que deu a mais de 60.000 eleitores apenas 15 dias para estabelecerem sua elegibilidade para votar ou terão seus votos depositados no último outono, em uma acirrada disputa por uma vaga no Tribunal Superior do Estado, rejeitados.

A breve ordem desta segunda-feira foi assinada pelo juiz Trey Allen, um republicano, e suspendeu uma decisão de 2 votos a 1 do Tribunal de Apelações da Carolina do Norte em favor do juiz Jefferson Griffin, candidato republicano a uma vaga na Suprema Corte da Carolina do Norte.