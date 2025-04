Trump diz que não está pensando em pausar tarifas e deve conversar com a China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que não pensa em fazer uma pausa nas tarifas para permitir negociações com parceiros comerciais, mas disse que deve conversar com a China, o Japão e outros países sobre as tarifas.

Questionado em coletiva de imprensa na Casa Branca com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se estaria aberto a uma pausa nas tarifas, Trump disse: "Bem, não estamos analisando isso. Temos muitos, muitos países que estão vindo para negociar acordos conosco e eles serão acordos justos. E, em certos casos, eles pagarão tarifas substanciais. Haverá acordos justos."

Trump reiterou sua ameaça de impor outra tarifa de 50% sobre as importações chinesas, a menos que o país retire sua ameaça de adicionar uma tarifa de 34% sobre seus produtos.