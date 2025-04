Ucrânia pretende se "alinhar" com EUA em acordo sobre minerais em negociações nesta semana

(Reuters) - A Ucrânia enviará uma equipe a Washington nesta semana para avançar com as negociações sobre um projeto mais amplo para um acordo de minerais oferecido pelos Estados Unidos, disse o vice-primeiro-ministro do país nesta segunda-feira.

"Nosso objetivo é alinhar a seleção de projetos, as estruturas legais e os mecanismos de investimento de longo prazo", disse Yulia Svyrydenko no X.

O governo dos EUA quer que Kiev concorde em dar a ele uma grande participação na futura renda mineral da Ucrânia. O presidente norte-americano, Donald Trump, vê isso como uma forma de recuperar bilhões de ajuda para a luta da Ucrânia contra a Rússia. Kiev está ansiosa para manter o apoio de seu aliado, mas tem receio de abrir mão de sua futura riqueza.