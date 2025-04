Antraz mata 50 hipopótamos no Parque Nacional Virunga no Congo

(Reuters) - Pelo menos 50 hipopótamos e outros animais de grande porte foram mortos por envenenamento por antraz no Parque Nacional Virunga, no leste do Congo, e foram vistos flutuando ao longo de um importante rio que alimenta um dos grandes lagos da África, disse o chefe do parque nesta terça-feira.

Os testes confirmaram o envenenamento por antraz, disse o diretor do Parque Virunga, Emmanuel De Merode, acrescentando que búfalos também foram mortos. A causa exata do envenenamento ainda não estava clara.

Imagens compartilhadas pelo parque mostram os hipopótamos imóveis de lado e de costas no rio Ishasha, ou presos entre as folhagens nas margens lamacentas do rio.