Aumento do populismo não deve interromper discussões sobre reparações, diz autoridade da União Africana

Outros, incluindo o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, já havia dito que o crescimento do populismo de direita dificultou a realização de um debate sério sobre as reparações.

Para Neves, debater a questão na "arena pública" poderia potencialmente levar a uma maior polarização política nos países europeus anteriormente envolvidos na escravidão e no colonialismo, caso de Portugal, França e Reino Unido.

Embora a questão das reparações tenha ganhado força em todo o mundo, o mesmo ocorreu com a reação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que "não vê isso acontecendo", e muitos dos líderes europeus se opuseram até mesmo a falar sobre reparações.

Os líderes africanos deram um novo impulso para as reparações em fevereiro e afirmam que definirão seu próprio plano, incluindo desde a compensação financeira e o reconhecimento formal dos erros do passado até as reformas políticas.

A UA disse em um comunicado que as reparações poderiam envolver "pressão diplomática ou ações legais em tribunais internacionais".

Afoley Odai avalia que a pressão diplomática seria resultado do trabalho que a UA estava fazendo, inclusive com o Caribe, para "construir uma frente unida" envolvendo tanto os que vivem no continente quanto a diáspora africana.