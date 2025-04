Cidadãos chineses foram capturados lutando pela Rússia na Ucrânia, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que as forças ucranianas capturaram dois chineses que lutavam ao lado da Rússia no leste da Ucrânia, ameaçando potencialmente o frágil esforço de paz na guerra de três anos.

Pequim é um aliada próxima de Moscou, mas não é de conhecimento público que tenha ajudado diretamente na invasão em grande escala do Kremlin.

Escrevendo no X, onde postou um vídeo de um dos homens, Zelenskiy disse que Kiev tem "informações que sugerem que há muito mais cidadãos chineses nas unidades do ocupante" e que ele ordenou que as autoridades obtivessem uma resposta de Pequim.