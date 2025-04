Carne, açúcar, azeite: Americanos lotam estoques antes das tarifas de Trump

Barrio é simpático à China, que Trump ameaçou na segunda-feira com uma tarifa adicional de 50% se Pequim não retirar suas tarifas retaliatórias sobre os Estados Unidos.

"Eles estão simplesmente sendo penalizados sem culpa própria", disse ele. "Sempre fiquei feliz por eles poderem nos fornecer produtos a preços tão baixos."

Maggie Collins, que tem 60 e poucos anos, disse que está "tremendo de medo" ao se preocupar com as tarifas de Trump e seu impacto sobre os idosos.

Walmart antes das tarifas do presidente Donald Trump Imagem: Siddharth Cavale/REUTERS

Em um Walmart em North Bergen, Nova Jersey, Collins encheu seu carrinho com itens como gel de banho e absorventes higiênicos, preferindo as marcas do Walmart que são mais baratas do que as da Procter & Gamble e da Unilever.

"Observo todos os preços com atenção porque tenho uma renda fixa", disse Collins, auxiliar de saúde em uma casa de repouso para idosos. "Pagar um preço mais alto em algum lugar significa fazer ajustes em algum outro orçamento."