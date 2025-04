Coreia do Sul diz ter disparado tiros após soldados norte-coreanos cruzarem linha de demarcação

Na segunda-feira, as Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que cerca de 1.500 norte-coreanos estavam trabalhando em instalações de arame farpado e em obras de terra na zona desmilitarizada enquanto a Coreia do Norte estava realizando exercícios militares.

As duas Coreias ainda estão tecnicamente em guerra depois que a guerra de 1950-53 terminou em um armistício, não em um tratado de paz.

(Reportagem de Jihoon Lee)