Departamento de Musk utiliza IA para espionar funcionários públicos, dizem fontes

A equipe do Doge também está usando o aplicativo Signal para se comunicar, de acordo com uma outra pessoa com conhecimento do assunto, o que pode violar as regras federais de manutenção de registros, pois as mensagens podem ser configuradas para desaparecer após um período de tempo.

Eles implantaram "pesadamente" o chatbot Grok AI, de Musk, - um aspirante a rival do ChatGPT - como parte de seu trabalho de redução do governo federal, disse essa pessoa. A Reuters não conseguiu estabelecer exatamente como o Grok está sendo usado.

A Casa Branca, o Doge e Musk não responderam aos pedidos de comentários.

O uso da IA e do Signal reforça as preocupações entre especialistas em segurança cibernética e em ética governamental de que o Doge está operando com transparência limitada e que Musk ou o governo Trump poderiam usar as informações coletadas com a IA para promover seus próprios interesses ou para perseguir alvos políticos.

Kathleen Clark, especialista em ética governamental da Universidade de Washington, em St. Louis, disse que o uso do Signal pelo Doge aumenta as preocupações com as práticas de segurança de dados, depois que autoridade do governo foram criticadas no mês passado pela inclusão equivocada de um jornalista em um chat sobre o planejamento para operações militares no Iêmen.

"Se eles estão usando o Signal e não estão fazendo backup de todas as mensagens em arquivos federais, então estão agindo ilegalmente", disse ela.