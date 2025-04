EUA classificam El Salvador como país mais seguro para viajantes

Em resposta ao novo aviso, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que deve visitar Washington na próxima semana, disse no X que seu país "acabou de receber a estrela dourada de viagem do Departamento de Estado dos EUA: Nível 1: o mais seguro possível".

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse no X: "A liderança do presidente @nayibbukele foi crucial para melhorar a segurança de seu país para viajantes estrangeiros".

O governo Trump acolheu com satisfação as recentes medidas de Bukele para abrigar em prisões salvadorenhas criminosos deportados dos EUA, auxiliando os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para cumprir as promessas de campanha de deportar um grande número de migrantes.

As deportações do governo para El Salvador se tornaram o centro de uma batalha legal em andamento.

Os alertas de viagem variam do nível um ao quatro, sendo o nível um o mais seguro.

(Reportagem de Jasper Ward)