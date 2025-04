Governo colombiano segue aberto a processo de paz com ELN, diz comissário

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - A Colômbia continua aberta ao diálogo com os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN), apesar de sua recente ofensiva no leste do país, disse o comissário de paz colombiano Otty Patiño, enquanto o governo avança em um processo separado com cerca de 300 combatentes que saíram do grupo.

O governo do presidente Gustavo Petro suspendeu os diálogos de paz com o ELN em janeiro, depois que os rebeldes lançaram uma série de ataques na região de Catatumbo, ao longo da fronteira com a Venezuela, causando cerca de 100 mortes e deslocando cerca de 56.000 pessoas.