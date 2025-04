Hezbollah está pronto para discutir armas caso Israel se retire, diz autoridade

A discussão sobre o desarmamento se intensificou desde que o equilíbrio de poder foi abalado pela guerra do ano passado com Israel e pela destituição do aliado sírio do Hezbollah, o ex-presidente Bashar al-Assad.

O Hezbollah saiu gravemente enfraquecido do conflito de 2024 com Israel, quando seus principais líderes e milhares de combatentes foram mortos e grande parte de seu arsenal de foguetes foi destruída.

A autoridade sênior do Hezbollah disse que o grupo estava pronto para discutir suas armas no contexto de uma estratégia de defesa nacional, mas isso dependia da retirada de Israel de suas tropas de cinco pontos no sul do Líbano.

"O Hezbollah está pronto para discutir a questão de suas armas se Israel se retirar dos cinco pontos e interromper sua agressão contra os libaneses", disse a autoridade à Reuters.

A posição do Hezbollah sobre possíveis discussões a respeito de suas armas ainda não havia sido relatada antes. As fontes falaram sob condição de anonimato devido a sensibilidades políticas.

O escritório de mídia do Hezbollah não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Presidência se recusou a comentar.