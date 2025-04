Juiz suspende restrição da Casa Branca à agência AP enquanto processo prossegue

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz dos EUA ordenou nesta terça-feira que a Casa Branca suspenda as restrições de acesso impostas à Associated Press devido à decisão da agência de notícias de continuar a se referir ao Golfo do México em sua cobertura.

A ordem do juiz distrital Trevor McFadden, nomeado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, exige que a Casa Branca permita que jornalistas da AP acessem o Salão Oval, o Força Aérea Um e eventos realizados na Casa Branca enquanto o processo da AP avança.