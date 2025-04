Lula diz que comportamento de Trump não dará certo; defende Brasil manter equilíbrio

Em sua fala, Lula também voltou a afirmar que a economia brasileira terá bom desempenho neste ano, afirmando desta vez que isso acontecerá "apesar da taxa de juros, apesar do Trump".

"Neste país está acontecendo um milagre. Não é o milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia", disse.

Lula voltou ainda a defender que "o dinheiro tem que circular na mão de todos" e não pode "ficar concentrado na mão de meia dúzia vivendo de especulação, vivendo de dividendos e aplicando".

"Esse dinheiro precisa circular, é por isso que nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo de baixo, do pessoal do andar de baixo", afirmou.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)