Musk fez apelos diretos a Trump para reverter novas tarifas, diz Washington Post

Musk, um conselheiro de Trump que tem trabalhado para eliminar o desperdício de gastos públicos nos EUA, pediu tarifa zero entre os EUA e a Europa durante uma interação virtual em um congresso em Florença do partido de direita italiano Liga no fim de semana.

A Tesla viu suas vendas trimestrais caírem drasticamente em meio a uma reação contra o trabalho de Musk com um novo "Departamento de Eficiência Governamental". As ações da empresa estavam sendo negociadas a US$233,29 no último fechamento de segunda-feira, uma queda de mais de 42% desde o início do ano.

Musk disse anteriormente que o impacto das tarifas automotivas de Trump sobre a Tesla é "significativo".

Economistas dizem que as tarifas podem reacender a inflação, aumentar o risco de uma recessão nos EUA e elevar os custos para a família média dos EUA em milhares de dólares -- um possível revés para um presidente que fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida.

(Reportagem de Anusha Shah e Kanjyik Ghosh em Bengaluru)