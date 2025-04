Secretário de Defesa dos EUA visitará Canal do Panamá após ameaça de Trump de retomá-lo

Ele aceitou voos de deportação de não panamenhos e trabalhou para conter a imigração da América do Sul por aqueles que atravessam a perigosa selva de Darien em seu país.

Hegseth não fez nenhum comentário público ao chegar ao Panamá na noite de segunda-feira.

Mas ele apoiou com entusiasmo a agenda de segurança de Trump voltada para o sul, por meios como o envio de tropas norte-americanas para a fronteira dos EUA com o México e a oferta de aeronaves militares para voos de deportação.

Trump alegou falsamente que a China está operando o canal e que soldados chineses estão presentes.

Mas os especialistas reconhecem as preocupações com a segurança dos EUA, principalmente em relação à espionagem, com uma presença comercial chinesa expansiva no Panamá, que também inclui planos de empresas chinesas para construir uma ponte sobre o canal.

No mês passado, Trump comemorou um acordo liderado pela empresa norte-americana BlackRock para comprar a maior parte do negócio de portos de US$22,8 bilhões do conglomerado de Hong Kong CK Hutchison, incluindo seus portos nas duas extremidades do Canal do Panamá.