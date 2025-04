Teto de boate desaba na República Dominicana e deixa ao menos 27 mortos, incluindo governadora

O presidente Luis Abinader disse que entre os mortos está Nelsy Cruz, governadora da província de Monte Cristi, no norte.

"Lamentamos profundamente a tragédia", escreveu ele no X, acrescentando que as autoridades estavam trabalhando incansavelmente para resgatar as vítimas. "Nossas orações estão com as famílias afetadas."

(Reportagem de Paul Mathiasen)