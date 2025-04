Trump planeja multa de US$ 1 mil por dia a imigrantes que não deixarem os EUA

O governo Trump planeja multar os imigrantes sob ordens de deportação em até US$ 998 (R$ 5.882,86) por dia se eles não deixarem os Estados Unidos e confiscar suas propriedades se não pagarem, de acordo com documentos analisados pela Reuters.

As multas decorrem de uma lei de 1996 que foi aplicada pela primeira vez em 2018, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. O governo Trump planeja aplicar as penalidades retroativamente por até cinco anos, o que poderia resultar em multas de mais de US$ 1 milhão (R$ 5.8 milhões), disse uma autoridade sênior de Trump, solicitando anonimato para discutir planos não públicos.

O governo Trump também está considerando confiscar os bens dos imigrantes que não pagarem as multas, de acordo com emails do governo vistos pela Reuters.