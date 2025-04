Ansiosos, iranianos esperam que negociação nuclear possa diminuir risco de ataque dos EUA

Muitas pessoas no Irã com quem a Reuters conversou por telefone permaneciam pessimistas em relação ao futuro. Mas mesmo a pequena chance de um acordo com um presidente imprevisível dos EUA, que muitas vezes se vangloriou de suas habilidades de negociação, deu a algumas pessoas um pouco de otimismo.

Trump anunciou as negociações na segunda-feira. Na quarta-feira, a moeda rial do Irã, que havia caído para uma baixa recorde de 1.050.000 por dólar e cujo valor frequentemente acompanha as mudanças geopolíticas do Irã, se fortaleceu ligeiramente para 999.000 por dólar.

A bolsa de valores de Teerã subiu 2,16% na terça-feira, seu melhor desempenho desde janeiro, à medida que os investidores mudaram de portos seguros em ouro e moeda estrangeira para ações domésticas. O mercado subia mais 1,1% no início das negociações de quarta-feira.

O Irã tem mantido relações tensas com as potências ocidentais e outros países importantes durante a maior parte das décadas desde a Revolução Islâmica de 1979, especialmente desde 2003, quando a disputa sobre seu programa de enriquecimento de urânio passou a ser o centro das atenções.

"Durante anos, sofremos com essa disputa. É hora de acabar com esse impasse. Queremos levar uma vida normal, sem hostilidades e, principalmente, sem pressão econômica", disse Amir Hamidian, funcionário público aposentado em Teerã.

"Não quero que meu país seja bombardeado... A vida já está muito cara. Meu poder de compra está diminuindo a cada dia", declarou o pai de três filhos, cujo salário mensal equivale a cerca de US$120.