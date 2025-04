Brasília receberá rodada de negociações pré-COP em outubro

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A rodada prévia de negociações da COP30, chamada de pré-COP, acontecerá em Brasília nos dias 14 e 15 de outubro, pouco menos de um mês antes da conferência do clima da ONU deste ano em Belém, disse nesta quarta-feira à Reuters o secretário extraordinário do governo federal para a COP30, Valter Correia da Silva.

Apesar de ser um evento bem menor do que a cúpula climática global, apenas com a presença dos negociadores, a pré-COP ganhou importância este ano uma vez que os países terão que tomar decisões difíceis sobre suas Contribuição Nacionalmente Determinas (NDCs, na sigla em inglês) e sobre o financiamento para combater as mudanças climáticas, em meio a um cenário geopolítico complicado após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.