EUA vão monitorar redes sociais de imigrantes, defensores de direitos levantam preocupações

"Hoje, o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, da sigla em inglês) começarão a considerar a atividade antissemita de estrangeiros nas redes sociais e o assédio físico de indivíduos judeus como motivos para negar solicitações de benefícios de imigração", disse o USCIS, agência do Departamento de Segurança Interna, em comunicado.

A medida afetará imediatamente aqueles que solicitam o status de residente permanente legal, estudantes estrangeiros e aqueles afiliados a instituições educacionais ligadas a atividades antissemitas, acrescentou.

"Não há espaço nos Estados Unidos para os simpatizantes do terrorismo do resto do mundo."

O governo Trump tem frequentemente rotulado as vozes pró-palestinos como antissemitas e simpatizantes de grupos militantes como o Hamas, o Hezbollah e os rebeldes houthis, que Washington designa como "terroristas".

O governo está tentando deportar alguns estudantes estrangeiros, revogou vários vistos e alertou as universidades sobre cortes de verbas federais devido aos protestos pró-Palestina.

Os manifestantes, incluindo alguns grupos judeus, dizem que o governo Trump confunde suas críticas às ações de Israel em Gaza e o apoio aos direitos dos palestinos com antissemitismo e apoio ao extremismo.