EXCLUSIVO-Água pode virar nova frente em negociações comerciais do México com os EUA

"Acredito que, com o presidente Trump no cargo e a nova administração, vamos conseguir a água. O México vai obedecer. Ignorar o tratado não será mais uma opção para o México", disse o senador do Texas Ted Cruz em uma coletiva de imprensa no mês passado.

As tensões aumentaram em 20 de março, quando os EUA recusaram pela primeira vez uma solicitação do México para uma entrega emergencial de água do Rio Colorado para Tijuana, citando as deficiências do México de acordo com o tratado de 1944.

Até o momento, segundo uma autoridade mexicana, o México concordou em enviar 122.000 acre-pé de água para os EUA e está trabalhando em uma opção para entregar mais 81.000. Mas essa água adicional ainda significaria que o México teria enviado menos de 40% da água que lhe é devida de acordo com o tratado.

Mesmo que não esteja claro se esses esforços apaziguarão os EUA, o plano de extrair mais água desencadeou uma tempestade política no México, onde os agricultores e políticos estaduais do norte estão furiosos com a perspectiva de o governo federal retirar água deles à força.

Nessas regiões atingidas pela seca, os setores agrícolas já são pressionados pelo escasso recurso, disse Raul Quiroga, Secretário de Recursos Hidráulicos para o Desenvolvimento Social em Tamaulipas. Em uma reunião no mês passado com representantes do governo federal, as autoridades dos quatro estados afetados protestaram contra a emenda ao tratado que permite a captação de água em determinadas circunstâncias sem o consentimento deles, disse Quiroga.

As autoridades estaduais de Nuevo León e Coahuila não responderam aos pedidos de comentários.