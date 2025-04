Merz anuncia acordo de coalizão na Alemanha para estimular crescimento e combater imigração

Além disso, anunciou um serviço militar voluntário e a criação de um conselho de segurança nacional, bem como ações para acelerar a aquisição de material de defesa.

Merz, de 69 anos, que chamou os Estados Unidos de Trump de aliado não confiável, já prometeu aumentar os gastos com defesa, conforme a Europa enfrenta uma Rússia hostil, e apoiar as empresas que sofrem com altos custos e demanda fraca.

A postura mais rígida sobre imigração afasta a Alemanha de uma política mais liberal adotada por sua antecessora conservadora, Angela Merkel, durante a crise imigratória europeia de 2015.

O acordo de coalizão ainda precisa ser ratificado por uma votação dos membros do SPD.

Se eles apoiarem o acordo, a chancelaria retornará aos conservadores após o interregno de três anos de Olaf Scholz, do SPD, cujo mandato foi marcado pelas consequências econômicas e políticas da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.

O conservador União Democrata-Cristã (CDU) ficará com os ministérios da Economia e das Relações Exteriores, além da chancelaria, enquanto o SPD assumirá Finanças e Defesa, de acordo com um documento visto pela Reuters.