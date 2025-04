Merz faz acordo de coalizão com centro-esquerda na Alemanha

A pressão para se chegar a um acordo adquiriu uma nova urgência, uma vez que o governo assumirá o comando em um momento de turbulência global em um conflito comercial crescente provocado pelas tarifas de importação abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Merz, que chamou os EUA de Trump de aliado não confiável, já prometeu aumentar os gastos com defesa, à medida que a Europa enfrenta uma Rússia hostil, e apoiar as empresas que sofrem com altos custos e demanda fraca.

Merz também se comprometeu a ser mais rígido com relação à imigração, afastando a Alemanha de uma política de imigração mais liberal adotada por sua antecessora conservadora, Angela Merkel, durante a crise imigratória europeia de 2015.

O acordo de coalizão ainda precisa ser ratificado por uma votação dos membros do SPD.

Se os membros do SPD apoiarem o acordo, a chancelaria retornará aos conservadores após o interregno de três anos de Olaf Scholz, do SPD, cujo mandato foi marcado pelas consequências econômicas e políticas após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022.