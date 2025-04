Novo governo da Alemanha concorda em ser mais rígido com imigração ilegal

BERLIM (Reuters) - O futuro governo da Alemanha, formado por conservadores e social-democratas de centro-esquerda, concordou, nesta quarta-feira, com medidas destinadas a conter a imigração ilegal, incluindo a rejeição de solicitantes de asilo nas fronteiras, a permissão de deportações para a Síria e a suspensão de reuniões familiares.

Os partidos querem suspender a reunião familiar para pessoas com o chamado status de proteção subsidiária por dois anos e encerrar todos os programas federais de admissão de refugiados e não estabelecer novos programas no futuro, segundo documento do acordo de coalizão.

Os solicitantes de asilo serão rejeitados nas fronteiras terrestres em coordenação com os vizinhos europeus, de acordo com o documento, uma vez que a imigração foi questão fundamental nas eleições nacionais, após o crescimento da extrema-direita e vários ataques realizados por imigrantes.