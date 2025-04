Número de mortos por desabamento em boate na República Dominicana sobe para 113

Familiares das vítimas se reuniram perto da boate Jet Set em busca de informações sobre seus entes queridos.

"Eu ainda tenho familiares que ainda estão nos escombros e não sabemos o que aconteceu com eles", disse Pedro Martínez, jogador de 17 temporadas da Major League Baseball, em um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram à noite.

Entre os mortos estão um cantor popular, uma governadora de província e o ex-arremessador da Major League Baseball Octavio Dotel, segundo as autoridades.

Juan Manuel Mendez, chefe do centro de operações de emergência da República Dominicana, disse na terça-feira que o número exato de pessoas dentro da boate no momento do desabamento ainda não estava claro.

A capacidade das equipes de emergência foi aumentada, à medida que "mais equipamentos pesados eram usados para acelerar a remoção dos escombros e continuar os esforços de busca", disse o porta-voz da Presidência, Homero Figueroa, em um comunicado.

O desastre ocorreu durante um show do popular cantor dominicano de merengue Rubby Pérez, cujo corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira, de acordo com as autoridades. O evento contou com a presença de políticos, atletas e outras figuras de destaque.