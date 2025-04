Panamá precisa proteger canal com EUA e não com a China, diz Hegseth

CIDADE DO PANAMÁ (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quarta-feira que vê o Canal do Panamá como uma área fundamental que o Panamá precisa proteger junto com os Estados Unidos e não com a China, acrescentando que é importante protegê-la de influências "malignas".

"Estamos ajudando a recuperar o Canal do Panamá da influência comunista chinesa", disse Hegseth em uma coletiva de imprensa na Cidade do Panamá. O governo panamenho tem rejeitado veementemente as alegações dos EUA de que a importante via fluvial é controlada pela China.

(Reportagem de Phil Stewart)