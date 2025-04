Parceiros de coalizão alemã focam em laços com EUA e planos econômicos em acordo governamental

BERLIM (Reuters) - O próximo governo da Alemanha enfatizou que as relações com os Estados Unidos são de extrema importância e terá como objetivo um acordo de livre comércio de médio prazo, segundo um documento que descreve o acordo de coalizão alcançado pelos conservadores e social-democratas do país.

No documento divulgado na quarta-feira, os parceiros da coalizão também disseram que planejam reduzir o imposto sobre as empresas, impulsionar o investimento industrial e analisar a modernização das regras de dívida.

(Reportagem de Andreas Rinke)