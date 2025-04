Premiê da China promete políticas macroeconômicas mais proativas em meio a "choques externos"

PEQUIM (Reuters) - A China precisa implementar políticas macroeconômicas mais proativas e colocá-las em vigor em tempo hábil, já que "choques externos" pressionaram a estabilização econômica do país, disse o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, nesta quarta-feira, segundo a mídia estatal.

Durante um simpósio com economistas e empresários, Li enfatizou que o trabalho econômico do país no segundo trimestre é especialmente importante e que todo o trabalho deve ser intensificado e mais vigoroso.

"(Devemos) responder às incertezas do ambiente externo com políticas fortes e eficazes", disse Li, de acordo com um relato da agência de notícias Xinhua.